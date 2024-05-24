エステラケー　半袖ブラウス

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商品詳細
estella.kの定番の形のブラウスです。こちらは半袖です。数年前に公式onlineshopにて購入後、1度着用したきり出番がなくなってしまったので、出品することにいたしました。とても涼しい生地です。中古品につき神経質な方はお控えください。小さく折りたたんでの発送とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/parenthesis903844.html
http://narcologia.ru/goods/stealth258176.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic461312.html
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