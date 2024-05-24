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エステラケー　半袖ブラウス
商品番号 E39040909457
商品名

エステラケー　半袖ブラウス
ブランド名 エステラケー
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

estella.kの定番の形のブラウスです。こちらは半袖です。数年前に公式onlineshopにて購入後、1度着用したきり出番がなくなってしまったので、出品することにいたしました。とても涼しい生地です。中古品につき神経質な方はお控えください。小さく折りたたんでの発送とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏
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