エステラケー　半袖ブラウス

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estella.kの定番の形のブラウスです。こちらは半袖です。数年前に公式onlineshopにて購入後、1度着用したきり出番がなくなってしまったので、出品することにいたしました。とても涼しい生地です。中古品につき神経質な方はお控えください。小さく折りたたんでの発送とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏