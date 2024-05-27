未使用　皿谷実作　熊野焼　壺　花瓶　花器　美術工芸品　置物　インテリア　栞付き

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自宅保管品未使用蔵出し箱無し窯元の作家御本人から購入したものです。大切に倉庫で保管していましたので、汚れキズ、カケ等全く無く美品です。 未使用 皿谷実作 熊野焼 壺 美術工芸品 花瓶 花器 置物 インテリア 美品 栞付き(窯の創設者皿谷膳左衛門氏による熊野焼きの由来書)サイズ: 幅22cm 奥行き22cm 高さ24.2cm口径14.9cm 底径9.2cm重さ2.8kg.壺の表面に立体的に施された花びらのような紋様が素朴な美しさと現代工芸の優美さを感じさせます。熊野焼 福山市熊野町に奈良時代朝鮮半島から帰化した陶工が始めた窯。平安時代頃廃れたものを皿谷実氏の父膳左衛門氏が再興した。#皿谷実 #熊野焼 #壺 #花瓶 #花器 #置物 #インテリア #未使用 #美品種類...宝瓶・花瓶種類...宝瓶・花瓶