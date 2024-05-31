パタゴニア　Patagonia ジャケット　ボアジャケット　アウター　レディース

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商品詳細
パタゴニア Patagoniaレディース ジャケット ボアジャケット アウター着丈···ミドルカラー···ブルーフード···フードなし季節感···秋、冬パタゴニアのロゴ入りボアジャケットです。風を通さずあたたかいです。●サイズ：タグ表記XSサイズ●状態：目立った汚れ、ほつれなどはありません。数年前に購入し、購入価格は22,000円程です。目立った汚れなどはなく状態は良いです！ジャストフィットタイプのため、キッズの150.160としても着用可能です。
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