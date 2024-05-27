フェルナンデス　エレキギター

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商品詳細
1987年製RevolverFR-55音は正常に出ます。使用に伴う小傷、金属のくすみ有り。フレット7割位、ネックはやや順反り。ギター本体のみ、スタンドは付属しません。年代物なので、購入後はNCNRでお願いします。(値下げ交渉可能、値下げはコメントしてくれた方のみ受付ます。)連休限定!値下げ中!
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