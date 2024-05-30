美品✨エルメス フールトゥ カバス トートバッグ キャンバス バイカラー

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商品詳細
●サイズ：縦幅37cm横幅31cmマチ6cm●素材：キャンバス●状態:若干の使用感あり●付属品：なし●購入先:古物商許可を取得し、真贋済みの正規の代理店から購入しています。●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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