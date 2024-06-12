GENTEN　工具タグ　トートバッグ　オールレザー

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●ブランド genten ゲンテン●コメント丁寧な縫製と良質なレザーが使われており、エイジングが楽しめるバッグになります。バッグのセンターのポーチは取り外し可能になります。トートバッグとして使える保存袋付きになります。●状態目立つ汚れやダメージのない良好な状態になります。●サイズ縦 約32cm横 約37cm（底部）マチ 約9cm（底部）多少の誤差は許容願います。●その他即購入OKです。気になる点は気軽にコメントください。