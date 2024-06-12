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WEATHERPROOF ボンバー ファー ジャケット L /▲COE
商品番号 O55808036701
商品名

WEATHERPROOF ボンバー ファー ジャケット L /▲COE
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　！お値下げ不可早い者勝ち＾＾♪表記サイズＬ日本サイズはおおよそになりますので平置きサイズをご参照ください。平置きサイズ着丈：約６２ｃｍ肩幅：約５４ｃｍ脇下身幅：約６０ｃｍ袖丈：約５８ｃｍカラー：ベージュ系組成：画像参照※新品未使用ですが初期的な多少のほつれ汚れ等はご了承ください。ファーもこもこアウターレディースジャケットコストコ6725
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