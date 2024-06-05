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シャネル　　シャネルノベルティ　トートバッグ
商品番号 M20578135422
商品名

シャネル　　シャネルノベルティ　トートバッグ
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラックトートバッグ...筒形　内ポケット1個素材...オーガニックコットン100%柄・デザイン...プリント(ロゴなど)特徴...ノベルティこちらで新品を購入しました。香港の免税店でのノベルティ品だそうです。思いのほか大きかったので希望する方に。約44×30cm　マチ24cm素人採寸の為に多少の誤差は了承下さい。購入した時と同じ値段ですが一度も使用しないままミスターミニットで3000円をかけて撥水加工をお願いしたので多少の雨や汚れには対応出来る様にしております。その為そのままの金額にてお願い致します。お値下げは不可。ノベルティの特性を理解して頂いた方のみお願い致します。折り畳んでの発送になります。プロフは必ず確認下さい。#シャネル#CHANEL#ノベルティ#バッグ
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