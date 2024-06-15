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【未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製　トップス　レディース　ボーダー
商品番号 C14593661552
商品名

【未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製　トップス　レディース　ボーダー
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。スタジオPICONEローマのポロシャツです。定価30.000円ほどしました。購入したままで着用する機会がなく数十年大切に保管していました。只今断捨離中ですので出品致します。大切に保管していましたが、ほんの少しだけネックの内側紺色が薄くなっている気がしますが、着用することに何も問題はありません。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。☆サイズ38サイズ【平置き採寸】※肩幅42cm※袖丈21cm※着丈63cm(後ろ着丈66cm)スリット入り※身幅49cm☆素材コットン100％刺しゅう糸レーヨン100％(少しストレッチ効いています)◆素人による採寸ゆえ誤差等がございましたらお許しくださいませ。◆大切にしておりましたので綺麗な状態ですがあくまでも長期自宅保管品となりますのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/stepchild496752.html
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