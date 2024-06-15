

未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ... 未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ...



未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ... 未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ...



未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ... 未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ...



未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ... 未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ...



未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ... 未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ...



未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ... 未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ...



未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ... 未使用品】PICONE ポロシャツ 日本製 トップス レディース ボーダー ...



新品 メンズポロシャツ グリーン XL 半袖 ボーダー ゆったり オーバーサイズ 新品 メンズポロシャツ グリーン XL 半袖 ボーダー ゆったり オーバーサイズ



50%OFF☆PICONE CLUB ポロシャツ（ポロワンピース） 水彩ボーダー柄 ... 50%OFF☆PICONE CLUB ポロシャツ（ポロワンピース） 水彩ボーダー柄 ...



長袖プルオーバー 長袖プルオーバー



長袖プルオーバー 長袖プルオーバー



新品 メンズポロシャツ グリーン XL 半袖 ボーダー ゆったり オーバーサイズ 新品 メンズポロシャツ グリーン XL 半袖 ボーダー ゆったり オーバーサイズ



50%OFF☆PICONE CLUB ポロシャツ（ポロワンピース） 水彩ボーダー柄 ... 50%OFF☆PICONE CLUB ポロシャツ（ポロワンピース） 水彩ボーダー柄 ...



長袖プルオーバー|スタジオピッコーネ - ゴルフウェアや婦人服通販 長袖プルオーバー|スタジオピッコーネ - ゴルフウェアや婦人服通販



ブルーブルー] ボーダー柄 ポロシャツ ブラック/ホワイト レディースの ... ブルーブルー] ボーダー柄 ポロシャツ ブラック/ホワイト レディースの ...

ご覧いただきありがとうございます。スタジオPICONEローマのポロシャツです。定価30.000円ほどしました。購入したままで着用する機会がなく数十年大切に保管していました。只今断捨離中ですので出品致します。大切に保管していましたが、ほんの少しだけネックの内側紺色が薄くなっている気がしますが、着用することに何も問題はありません。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。☆サイズ38サイズ【平置き採寸】※肩幅42cm※袖丈21cm※着丈63cm(後ろ着丈66cm)スリット入り※身幅49cm☆素材コットン100％刺しゅう糸レーヨン100％(少しストレッチ効いています)◆素人による採寸ゆえ誤差等がございましたらお許しくださいませ。◆大切にしておりましたので綺麗な状態ですがあくまでも長期自宅保管品となりますのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。