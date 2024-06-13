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【GOOD ROCK SPEED】MICKEY ミッキープリントT ネイビー
商品番号 M57380787189
商品名

【GOOD ROCK SPEED】MICKEY ミッキープリントT ネイビー
ブランド名 グッドロックスピード
特別価格 税込 1,584 円
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商品詳細

❗️❗️❗️即購入NG❗️❗️❗️☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★購入受付後、専用ページを作成します。お手数ですが購入希望の方はコメントをください。即購入はお控え願いますm(__)m☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★新品未開封品★定価5,280円アパレルブランド取扱のGOODROCKSPEED商品です。ジャケットやカーディガン、サロペットなどのインナーにもおすすめです◎〈アイテム説明〉(ロキシー)ミッキーのプリントがアイキャッチーながら、ネイビー地で大人も着やすく、デニムと合わせても子供っぽくなりません◎きれいめなスタイリングがつまらなく感じる時のはずしアイテムとしても活躍します♪〈サイズ〉(販売サイトより)着丈66/身幅53.5/肩幅47.5/そで丈21※後加工を施しているため、記載のサイズと現物には多少誤差がございます。【GOODROCKSPEED/グッドロックスピード】2010年に誕生したカットソーブランド。アメカジやヴィンテージ、ポップカルチャーを愛し、独自の視点で「イマ」を表現するNEWSTANDARDなブランドです。ジャーナルスタンダードユナイテッドアローズカプリシュレマージュチャオパニックシーナリーバビロンアダムエロペSHIPSDeuxiemeClasseミューズドゥドゥーズィーエムクラスAPSTUDIO❗️❗️❗️即購入NG❗️❗️❗️
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