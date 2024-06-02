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PROPORTION BODY DRESSING フレアスリーブボウタイブラウス
商品番号 P80386909452
商品名

PROPORTION BODY DRESSING フレアスリーブボウタイブラウス
ブランド名 プロポーションボディドレッシング
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023SSのブラウスです。フレアスリーブなので二の腕がすっきり見えます。また、前後2wayかつリボンボウタイも前後どちらでも結べるので、いろいろなスタイリングが可能です。サイズが大きかったため、試着のみです。また、購入時よりリボンタイ部分に結びじわがついています。カラー：ブラック（写真4,5枚目は色違いのご参考）サイズ：M（詳細は写真6枚目）購入価格：¥8,470
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