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- 【新品】ウィリアムモリス橤フレンチ袖ブラウス(花柄)
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商品詳細
洗練された素敵なデザインのトップスです。橤以下詳細橤ウィリアムモリスの復刻コレクションの中で自然素材の風合いを生かした人気のデザインです。ソフトリネンが入って柔らかい着心地感です。脇はスリットが入り後ろ丈が少しだけ長くなっています。胸回り 118cm身丈 60cm生地(YUWA)綿 85%麻 15%日本製袖丈···半袖柄・デザイン···花柄素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/shuttle795525.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi217347.html
http://narcologia.ru/goods/recycling386914.html
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