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【新品】ウィリアムモリス橤フレンチ袖ブラウス(花柄)
商品番号 K19384522271
商品名

【新品】ウィリアムモリス橤フレンチ袖ブラウス(花柄)
ブランド名 ウィリアムモリス
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

洗練された素敵なデザインのトップスです。橤以下詳細橤ウィリアムモリスの復刻コレクションの中で自然素材の風合いを生かした人気のデザインです。ソフトリネンが入って柔らかい着心地感です。脇はスリットが入り後ろ丈が少しだけ長くなっています。胸回り　118cm身丈　　　60cm生地(YUWA)綿　85%麻　15%日本製袖丈···半袖柄・デザイン···花柄素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/shuttle795525.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi217347.html
http://narcologia.ru/goods/recycling386914.html
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