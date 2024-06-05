美品 DKNY ストレッチ素材 レディース Tシャツ Mサイズ相当

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商品詳細
[ブランド]DKNYJEANS日本サイズM相当。アメリカサイズS。柄・デザイン...ストライプストレッチ素材。今や入手困難となったDKNY。1995頃購入。ビンテージ。レア商品です。＜ブランドについて＞1985年、デザイナーのダナキャラン(DonnaKaran)が自身の名前を冠したブランド「ダナキャラン」を設立。そのカジュアルラインとして1988年に誕生。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral919932.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly722184.html
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