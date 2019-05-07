バーバリー　ポロシャツ

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商品詳細
古着屋さんで5600円で購入し一度の着用のみです。XLですが、ミニスカートやタイトなロングスカートと合わせるとすごく可愛いです。購入時すでに小さいシミがありましたが、目立たないです！柄・デザイン···その他カラー···ベージュ着丈 約67肩幅 約43身幅 約42袖丈 約21
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