上質シルク【グレースコンチネンタル】ニットデザインキャミソール36★ワンピース

他サイトでも出品中の為、売り切れ次第削除します。予めご了承下さい。グレースコンチネンタルGRACECONTINENTALのシルク混鍵編ニットデザインキャミソールです。~商品詳細~サイズ表記:36身幅:38㎝裾幅:41㎝総丈:58㎝グレースコンチネンタルの36サイズ表記は一般的なレディースサイズのMにあたります。【着用者160㎝普通体型】状態:試着のみの新品同様品です。長期個人保管になりますので、神経質なかたは入札をお控えください。9/10位クオリティー:シルク50%コットン50%~コメント~ニット調の上質シルク×コットン素材の鍵編みキャミソールです。デニムとの相性も抜群です。合わせやすい色・形になりますので重宝するかと思います。※中古品になりますので神経質な方は入札をお控え下さい。入札・落札後のキャンセル・クレーム返品等は一切受付ませんのでご注意下さい。発送は入金確認取れ次第、ゆうパケットとさせて頂きます。まとめ買いの場合は郵パック元払いか、ヤマト運輸元払いとさせて頂きます。※誠に勝手では御座いますが、いたずら入札を避ける為こちらの判断で新規の方や評価の悪い方の入札を削除させて頂く場合が御座います。予めご了承下さい。古着やインパクティスケリースナイデルロンハーマンacneジャンティークkatiechestyzaraclaneマウジーslyリーバイスリリーブラウン等お好きな方にオススメです。



