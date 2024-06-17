希少 美品 FILL THE BILL KANOKO POLO ポロシャツ 1

ご覧頂きありがとうございます^_^上品感あるフィルザベルのポロシャツになります。風通しの良い質感とデザイン製。7分丈です。色々なシーンで着用でき、シルエットも良いです^_^購入場所都内セレクトショップ2.3回着用の美品。特に目立つ傷や汚れはございません！これからもたくさん着用して頂けます^_^これからの季節にはピッタリなアイテムだと思います！サイズ1着丈73身幅59袖丈67他にも沢山のジャンルの服を出品しております！他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^-^よろしくお願いしますm(__)m



2023年最新】フィルザビルの人気アイテム - メルカリ



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