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希少 美品 FILL THE BILL KANOKO POLO ポロシャツ 1
商品番号 U64053460423
商品名

希少 美品 FILL THE BILL KANOKO POLO ポロシャツ 1
ブランド名 フィルザビル
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^_^上品感あるフィルザベルのポロシャツになります。風通しの良い質感とデザイン製。7分丈です。色々なシーンで着用でき、シルエットも良いです^_^購入場所都内セレクトショップ2.3回着用の美品。特に目立つ傷や汚れはございません！これからもたくさん着用して頂けます^_^これからの季節にはピッタリなアイテムだと思います！サイズ1着丈73身幅59袖丈67他にも沢山のジャンルの服を出品しております！他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^-^よろしくお願いしますm(__)m
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