1_of mine のバンドカラーシャツです。

当方所有のジルサンダーと相性抜群で購入したアイテムです。しかし購入してから試着程度で保管中です。パリっとした素材なので春夏秋冬も着心地の良い肌触りです。ウグイスカラーが素敵ですのでオシャレ初級者〜上級者さんも着こなしていただけると思います。カラー···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬



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