美品 genten ゲンテン シャーリングブラウス 長袖シャツ 40

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gentenバッグなどの革製品の有名なブランドですが衣類も少しだしてますVネックのようにスキッパーシャツにできるちび衿のネック部分が特徴的なブラウスシャーリングで肌につきにくく、軽量なコットン素材です目立った使用感や汚れなどなく美品ですが中古品にご理解頂ける方のみお願いします[サイズ 40]着丈69㎝/身幅49㎝/袖丈56㎝/肩幅41㎝トラブル防止の為お取引、値段交渉についてはプロフィールを一度ご確認頂きますようお願い致します他にも慈雨芽風群言堂萌もゆる十日パラスパレスハグオーワーポプリハウスオブロータス45rpm十日MidiUmievamevavmマーガレットハウエルキャピタルヨーガンレールレアックミズイロインドラルフローレンアーツアンドサイエンスネストローブツムグtumugu08mabオローネ休日と詩快晴堂ヤエカpritMUJInaruichin100MHL中川政七商店コットンハウスアヤヴェリテクールハミルトンエッセンスオーシバルなど出品していますので#niconnからご覧下さい。