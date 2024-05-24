【洗える】カットワーク　レース　ブラウス　ＭＡＤＥＭＯＩＳＥＬＬＥ　ＲＯＰＥ’

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ＭＡＤＥＭＯＩＳＥＬＬＥ ＲＯＰＥ’素人検品、個人宅保管Usedご理解頂ける方宜しくお願い致します。サイズ（実寸）38／総丈77|バスト106|えり周り46モデル身長:167cm着用サイズ:38【素材】ヘルシーで心地よいリネン100％の素材を使用。リネンは吸湿速乾性もあり、肌に触れて心地よく感じる素材です。カットワークでオリジナル刺繍をボディに施しています。【デザイン・シルエット】バンドカラーの少し丈が長いバランスのノースリーブオーバーシャツにフンダンにカットワークテクニックを入れたエモーショナルさを感じさせるテクニックブラウス。身頃からヘムにかけて膨らみのある繊細な刺繍を施したての凝った一品。繊細なピンタックなどクラス感のある縫製にも拘った上質アイテム