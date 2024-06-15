新品　トリーバーチエレノアサッチェルハンドバッグ　ショルダーバッグ

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ご覧頂きありがとうございます。レザーを使用し、スエードのトリムを施した、新作のエレノアサッチェル。かっちりとしたクリーンなラインに映える、ハードウェアの彫刻的なフォルムと大胆なカーブ。気軽に持ち運べるよう、トップハンドルと取り外し可能なクロスボディストラップをあしらいました。職人技が凝縮されたデザインです。○状態新品未使用ですサイズ高さ:21cm長さ:32cm奥行き:12.8cmレザー;スエードトリム真鍮製ハードウェア磁気スナップクロージャー12.5cmドロップのレザートップハンドル付属品 タグ、保存袋、箱附！！しっかり梱包しゆうパックにて発送いたします。ご不明点はコメント下さい。よろしくお願いいたします。