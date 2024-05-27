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ビームスボーイ×チャンピオン★別注コーチジャケット
商品番号 S59556688932
商品名

ビームスボーイ×チャンピオン★別注コーチジャケット
ブランド名 ビームスボーイ
特別価格 税込 1,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※コメント、購入される方はプロフィールを一読くださいBEAMSBOY×Championビームスボーイ×チャンピオン別注コーチジャケットカラー▷ブラック　黒サイズ▷XS(XS,S展開)身幅57.5着丈74裄丈80.5定価¥17,380特に目立った傷なくまだまだ着用いただけます◎(ブラックとして販売していましたが、ダークネイビーにも見えます)以下公式サイトより☆気軽に羽織れる1枚毎シーズン好評の＜Champion（チャンピオン）＞別注シリーズより、軽い素材感が魅力のコーチジャケットが登場です。背面には＜Champion＞ロゴ、右袖口にBBロゴを配したスペシャルなひと品。裾のドローコードを無くし、襟を小ぶりにする事で普段使いしやすいデザインに仕上げました。ナイロン製なのでレインコート代わりにまではいきませんが、ある程度撥水もしてくれるので雨天でも気にせず着ていただけます☆他にもたくさん出品していますので、よろしければご覧ください♡おまとめで割引も致します☆※コメント、購入される方はプロフィールを一読ください。アウター　羽織り　ジャケット　シャツ　ボタンダウン　薄手アウター　パーカーカラー···ブラック着丈···ミドル柄・デザイン···刺繍素材···ナイロン季節感···春、夏、秋24
http://narcologia.ru/goods/recommended486490.html
http://narcologia.ru/goods/waveform394317.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement719299.html
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