ETRO　エトロ　 トートバッグ　PVCレザー　ペイズリー　肩掛け

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商品詳細
■状態スレ、シミ、内側部分の劣化がありますが、まだまだ着用いただけると思います。写真もご確認の上、ぜひご検討ください。■ブランドETRO(エトロ)購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品■サイズ縦 25cm横 31.5cmマチ 10.5cm■商品アイテム金具 ゴールド ボルドー 茶 保管袋付■発送簡易包装ですが1～2日程度での発送を心掛けています。お急ぎの場合は購入前にコメントいただけますと幸いです。◆―――◆―――◆―――◆―――◆―――◆管理番号 31294即購入OKです。 気になる点がございましたらお気軽にご質問ください。☆他にもたくさん出品中☆#ハレココ｜レディースバッグ「お値引き」や「まとめ割」などもお気軽にコメントくださいませ。
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