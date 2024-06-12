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ETRO　エトロ　 トートバッグ　PVCレザー　ペイズリー　肩掛け
商品番号 K58856970922
商品名

ETRO　エトロ　 トートバッグ　PVCレザー　ペイズリー　肩掛け
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■状態スレ、シミ、内側部分の劣化がありますが、まだまだ着用いただけると思います。写真もご確認の上、ぜひご検討ください。■ブランドETRO(エトロ)購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品■サイズ縦　　25cm横　　31.5cmマチ　10.5cm■商品アイテム金具　ゴールド　ボルドー　茶　保管袋付■発送簡易包装ですが1～2日程度での発送を心掛けています。お急ぎの場合は購入前にコメントいただけますと幸いです。◆―――◆―――◆―――◆―――◆―――◆管理番号　31294即購入OKです。　気になる点がございましたらお気軽にご質問ください。☆他にもたくさん出品中☆#ハレココ｜レディースバッグ「お値引き」や「まとめ割」などもお気軽にコメントくださいませ。
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