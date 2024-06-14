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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！RICKENBACKERリッケンバッカービンテージギターストラップになります。だいぶレアな品だと思います！素材はレザー製。ビンテージということで裏側に虫食いの跡があります。年代物の品なのでご了承ください。革のコンディションもとてもよく、まだまだ使えます。革製ですから使い続けるうちにさらに味が出て自分のものへとなっていきます！ギターストラップを沢山集めていましたが不要となりましたので出品します！他に出品している商品とまとめての購入も大歓迎です！！#fender#FELNANDES#フェルナンデスアクセサリー・パーツ···ストラップ
http://narcologia.ru/goods/procurement940833.html
http://narcologia.ru/goods/Persia940288.html
http://narcologia.ru/goods/passivity26583.html
RICKENBACKER リッケンバッカー ビンテージ ギターストラップ
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http://narcologia.ru/goods/procurement940833.html
http://narcologia.ru/goods/Persia940288.html
http://narcologia.ru/goods/passivity26583.html
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