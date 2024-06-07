美品　ANTEPRIMA ワイヤーバッグ ボストンバッグ/ドラムバッグ

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商品詳細
ANTEPRIMAワイヤーバッグボストンバッグ/ドラムバッグです。★使用ハンドバッグ・ボストンバッグ・ドラムバッグ★カラー黒★素材本体（ワイヤー）取手部分（レザー）★サイズ縦23cm横48cmマチ13cm持ち手44cm★状態チャームの部分の石が一つ欠品していますが使用感は少なく状態は良いです。特に汚れキズなどもありません。#アンテプリマ#ハンドバッグ#ボストンバッグ#ドラムバッグ#レディース#可愛い#ワイヤーバッグ
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