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美品　ANTEPRIMA ワイヤーバッグ ボストンバッグ/ドラムバッグ
商品番号 G83560336001
商品名

美品　ANTEPRIMA ワイヤーバッグ ボストンバッグ/ドラムバッグ
ブランド名 アンテプリマ
特別価格 税込 3,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANTEPRIMAワイヤーバッグボストンバッグ/ドラムバッグです。★使用ハンドバッグ・ボストンバッグ・ドラムバッグ★カラー黒★素材本体（ワイヤー）取手部分（レザー）★サイズ縦23cm横48cmマチ13cm持ち手44cm★状態チャームの部分の石が一つ欠品していますが使用感は少なく状態は良いです。特に汚れキズなどもありません。#アンテプリマ#ハンドバッグ#ボストンバッグ#ドラムバッグ#レディース#可愛い#ワイヤーバッグ
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☆アンテプリマ☆ワイヤーバッグ パーティ可-

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