✨美品✨　COACH ショルダーバッグ　ミニベネット　PVCレザー　2way

◎大手リサイクルショップで購入しました。かなりの美品なのでおそらくあまり使ってない可能性が高いのでおすすめの一品です。◼️アイテム ハンドバッグ ミニボストン ショルダーバッグ シグネチャー◼️型番 F58312◼️ブランド コーチCOACH◼️サイズ タテ16cm ヨコ23cm マチ13cm ショルダー107cm平置き実寸。着画はお断りいたします。◼️状態 全体的に綺麗で気になる傷や汚れは 特にありません。ただ、あくまでも中古品 ですのでご理解の程よろしくお願いします◼️カラー 黒 ブラック◼️素材 PVCレザー◼️配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。＃中古屋Gさんのバッグ で他にもブランドバッグなどを扱っているので気になる方は要チェック✅



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