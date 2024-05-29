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- 【ほぼ新品】HERMES エマイユ バングル ブレスレット ピンク
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商品詳細
【ほぼ新品】エルメス エマイユバングル(ブレスレット)目に見える傷等はなく、ほぼ新品の状態です。写真にございますお箱は付きません。柄:ヨットのノット色:ピンク内径:6.3cm外周:21cmフランスのエルメス、ジョルジュ・サンク店で購入。購入後に使用した覚えが無いためにほぼ新品です。以前はエルメスがエマイユをオーストリア・ウイーンのMichaelaFrey(現在のFreywille)フライヴィレというメーカーに発注してましたので、MadeinAustriaの印字がございます。￼
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