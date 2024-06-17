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- ☆激レア アバクロ フェイクファー パーカージャケット
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商品詳細
袖以外はフェイクファーが内側についているので、とっても温かいです。ジップを開けても中のファーが見えて可愛く、着ると温かいので、中は薄着でもＯＫ表はジャージ生地でよく伸びるので、きゅうくつではなく、キレイに身体のラインが出て スタイル良く見えます。タイトな作りで丈も短めなので、脚長効果ありです♪カラー···ベージュ着丈···ミドル素材···フェイクファージップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···冬
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