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☆激レア　アバクロ　フェイクファー　パーカージャケット
商品番号 E94012165379
商品名

☆激レア　アバクロ　フェイクファー　パーカージャケット
ブランド名 アバクロンビーアンドフィッチ
特別価格 税込 4,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖以外はフェイクファーが内側についているので、とっても温かいです。ジップを開けても中のファーが見えて可愛く、着ると温かいので、中は薄着でもＯＫ表はジャージ生地でよく伸びるので、きゅうくつではなく、キレイに身体のラインが出て　スタイル良く見えます。タイトな作りで丈も短めなので、脚長効果ありです♪カラー···ベージュ着丈···ミドル素材···フェイクファージップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···冬
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