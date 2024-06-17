スーツケース　USBポート付き

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商品詳細
スーツケース容量···81L〜カラー···ホワイトLサイズ間違って購入しました、開けてみたらで、、、でかい、、、もう本当にショックでそっとしまいました。どなたか、購入して頂けないでしょうか。よろしくお願いしますT_T
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