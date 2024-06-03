極美品✨️トリーバーチ ロビンソン ハンドバッグ サフィアーノレザー ブラック

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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー⭐️他サイトにも出品しているため、予告なく削除する可能性があります。早い者勝ちですのでご了承くださいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◆TORYBURCHトリーバーチロビンソンハンドバッグショルダーバッグミニトート手持ちバッグダイヤキルトゴールド金具ロゴ刻印自立可能ダイヤモンドキルティングカットワークアーガイルサフィアーノレザーパテントレザーエナメル本革 正規品極上美品◆サイズ(cm)縦約21.5横約24マチ約12※平置き実寸。※着画はお断りいたします。◆状態わずかなスレ傷等ありますが、大きく目立つ傷や汚れなく綺麗な状態です。まだまだ長くご愛用頂けます✨(画像ご確認ください)*一度人の手に渡ったことをご理解頂きました上でのご購入をお願い致します。◆仕様素材···サフィアーノレザーパテントエナメルカラー···ブラック黒*記載のない付属品は撮影小物のため付属しません。◆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。ご不明点ございましたらお気軽にコメントください(。ᵕᴗᵕ。)#BRNDSの商品一覧管理番号 1761-EIO7-RT