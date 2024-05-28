HERMES トートバッグ　MM 美品

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【HERMES】エールバッグMM＊エールバッグMM(サイズを必ずご確認ください)リュックタイプではありません＊20年程前、ハワイ直営店にて購入直営店購入の正規のお品物ですのてご安心ください＊購入した当時はよく使用しましたがほぼ保管していたお品物です。替えバック ベージュ よく使用していましたバッグ（黒）は未使用です。＊黒キャンパスは保管の際についたと思われる多少の汚れのご確認ください〇サイズ・汚れあり（画像ベージュ）のバッグ→横38縦30マチ12・未使用（黒）のバッグ→横36縦38マチ12〇1枚目に写っている物、以下が全てです・バッグ本体・替バッグ(黒未使用、ベージュは使用済み）・ショルダー鍵ショルダーベルト未使用・ストッパー・保存袋大〇状態※ベージュのみよく使用していましたので底部分に傷（見えない部分です）皮のスレあります。形は綺麗で張りあります。付属品としてご理解ください※黒の替えキャンパス生地は写真取りの為使用。張りも失われておらず形もしっかり残っています＊刻印は画像におさめましたのでご確認ください個人で感じ方の差もあると思いますので、載せております画像にて詳細をご確認の上、ご了承の上、購入をお願いします【発送について】すりかえ防止措置として、商品状態と梱包から発送まで動画にて残し発送いたします。返品はご容赦ください。