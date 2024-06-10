ラコステ✖️VISIONAIR コラボ　限定品　値下げ

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ラコステとVISIONAIRコラボの、限定品です。かなり希少なレア品だと思います。タグ付き未使用品ですが、自宅保管品、コンパクトに折り畳み発送の為、少しでも気になる方、こだわりが強く新品同様お求めになる方は、ご遠慮下さいm(__)mラコステのポロシャツは、何枚か出品しましたが、全て完売です。レア品、他の人との違いをお求めの方はぜひ！！