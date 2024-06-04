ジョイリッチ　JOYRICH フラワーフルーツ　ブラウス

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JOYRICHフラワーフルーツ柄のトップスとなります。当時人気があったシリーズで バックが水色ベースの可愛いブラウスだと思います◡̈❁XSサイズですがたっぷりしたサイズ感なので、着た感じのシルエットもとても可愛いです^^匿名配送で送らせていただきます。購入後、着る機会がなく自宅にて大切に保管していました。未使用品ではありますが長期自宅保管であること等ご理解いただける方よろしくお願い致します。ボタニカル柄 フラワーフルーツ花柄 果物薔薇バラ ROSEfruitsジョイリッチ ザラ JOYRICHZARAH\u0026M