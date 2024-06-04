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ジョイリッチ　JOYRICH フラワーフルーツ　ブラウス
商品番号 M73571527146
商品名

ジョイリッチ　JOYRICH フラワーフルーツ　ブラウス
ブランド名 ジョイリッチ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOYRICHフラワーフルーツ柄のトップスとなります。当時人気があったシリーズで　バックが水色ベースの可愛いブラウスだと思います◡̈❁XSサイズですがたっぷりしたサイズ感なので、着た感じのシルエットもとても可愛いです^^匿名配送で送らせていただきます。購入後、着る機会がなく自宅にて大切に保管していました。未使用品ではありますが長期自宅保管であること等ご理解いただける方よろしくお願い致します。ボタニカル柄　フラワーフルーツ花柄　果物薔薇バラ　ROSEfruitsジョイリッチ　ザラ　JOYRICHZARAH\u0026M
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