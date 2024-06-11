BEAMS BOY 20th別注 Disney かごバッグ mini ミッキー

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商品詳細
BEAMSBOY20th別注Disneyかごバッグminiミッキーです。「未使用に近い」にしていますが、持って出かけたことはありません。ほぼ新品未使用状態です。買ってから日数がたってますのでそのように設定させて頂いてます。不織布の袋に入れて暗所で保管してましたので色あせなどは見受けられません。
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