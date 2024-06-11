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BEAMS BOY 20th別注 Disney かごバッグ mini ミッキー
商品番号 T60303493516
商品名

BEAMS BOY 20th別注 Disney かごバッグ mini ミッキー
ブランド名 ビームスボーイ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEAMSBOY20th別注Disneyかごバッグminiミッキーです。「未使用に近い」にしていますが、持って出かけたことはありません。ほぼ新品未使用状態です。買ってから日数がたってますのでそのように設定させて頂いてます。不織布の袋に入れて暗所で保管してましたので色あせなどは見受けられません。
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