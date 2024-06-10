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JRA ostrich オーストリッチ ショルダーバッグ
商品番号 H28107847450
商品名

JRA ostrich オーストリッチ ショルダーバッグ
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JRA認定のオーストリッチショルダーバッグです。サイズ：H22cm×W21cm×D8cmストラップ：110cm～123cm※素人採寸です。誤差はご容赦ください。ポケット　前面（ファスナー付き）　内側（ファスナー付き）　フラップ部分（底まで）　裏側（ファスナー付きとマグネット付の2つ）　内側の底と側面にボールペンによる汚れがあります。※写真にてご確認ください。その他はカビ、キズ、ひび割れ等も無く奇麗な状態だと思います。長期自宅保管であることをご理解ください。その他気づかない点があった場合はご容赦ください。
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