JRA ostrich オーストリッチ ショルダーバッグ

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商品詳細
JRA認定のオーストリッチショルダーバッグです。サイズ：H22cm×W21cm×D8cmストラップ：110cm～123cm※素人採寸です。誤差はご容赦ください。ポケット 前面（ファスナー付き） 内側（ファスナー付き） フラップ部分（底まで） 裏側（ファスナー付きとマグネット付の2つ） 内側の底と側面にボールペンによる汚れがあります。※写真にてご確認ください。その他はカビ、キズ、ひび割れ等も無く奇麗な状態だと思います。長期自宅保管であることをご理解ください。その他気づかない点があった場合はご容赦ください。
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