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最終値下げ！【美品】Michaelkors マイケルコース　バッグ
商品番号 F60010107033
商品名

最終値下げ！【美品】Michaelkors マイケルコース　バッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···レザー(本革)カラー···グレー　A4収納可能使用回数は.2.3回です。●付属品：ないです。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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