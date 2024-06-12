JIMMY CHOO ジミーチュウ　チェーン ショルダー バッグ ピンク レザー



ジミーチュウ/ショルダーバッグ/レザー/ピンク/フィンリー/ハート//チェーンショルダー FINLEY



ジミーチュウ/ショルダーバッグ/レザー/ピンク/フィンリー/ハート//チェーンショルダー FINLEY



JIMMY CHOO - 美品 ジミーチュウ JIMMY CHOO バッグ ロケット Lockett ...



Amazon | [ジミーチュウ] チェーンショルダーバッグ RUBY L 本革 ...



ジミーチュウ JIMMY CHOO バッグ ミニ ショルダーバッグ ハート柄 ゴールドチェーン カーフレザー カバン レディース ピンク



ジミーチュウ/ショルダーバッグ/レザー/ピンク/フィンリー/ハート//チェーンショルダー FINLEY



ジミーチュウ JIMMY CHOO バッグ ミニ ショルダーバッグ ハート柄 ゴールドチェーン カーフレザー カバン レディース ピンク | フリマアプリ ラクマ



ジミーチュウ ロゴ チェーン ショルダーバッグ ショルダーバッグ レザー ピンク レディース 【中古】



ジミーチュウ レザー スタッズ チェーン ショルダーバッグ ポシェット ...



JIMMY CHOO (ジミーチュウ) 型押し切替チェーンショルダーバッグ ピンク サイズ:なし



ジミーチュウ(Jimmy Choo) JOLLY JCロゴ チェーンショルダー ...



ジミーチュウ JIMMY CHOO ショルダーバッグ レディース - ピンク ...



ジミーチュウ ショルダーバッグ バッグ レディース ヘリア スター ...



バイセル公式】ジミーチュウ ロゴ チェーン ショルダーバッグ ...



1円 JIMMY CHOO ジミーチュウ アンナ レザー チェーン ショルダー ...

数年前にSOGOで購入した正規品です。購入後3回のみ使用しましたが、バッグの背面側に香水をこぼしてしまい、少々変色した箇所がございます。そのためお安く出品いたします。全体的には美品と呼べる状態かと思います。外側:金具に小傷がございますが、良い状態です。内側:ファスナー付近に微かな汚れが見受けられますが、使用頻度が少ないため良い状態です。ショルダーからバッグまでの長さ:約27cmサイズ：約H23cm×W33cm×D5.5cmカラー···ピンク素材···本革【USED品について】※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古着にご理解がない方は購入お控えください。