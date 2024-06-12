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JIMMY CHOO ジミーチュウ　チェーン ショルダー バッグ ピンク レザー
商品番号 H84914508590
商品名

JIMMY CHOO ジミーチュウ　チェーン ショルダー バッグ ピンク レザー
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にSOGOで購入した正規品です。購入後3回のみ使用しましたが、バッグの背面側に香水をこぼしてしまい、少々変色した箇所がございます。そのためお安く出品いたします。全体的には美品と呼べる状態かと思います。外側:金具に小傷がございますが、良い状態です。内側:ファスナー付近に微かな汚れが見受けられますが、使用頻度が少ないため良い状態です。ショルダーからバッグまでの長さ:約27cmサイズ：約H23cm×W33cm×D5.5cmカラー···ピンク素材···本革【USED品について】※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古着にご理解がない方は購入お控えください。
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