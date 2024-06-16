White Joolaブラウス　S

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お値下げ！2023年4月 ZOZOTOWNにて購入試着のみ、タグは付いたままです。サイズ:Ｓ（S〜M）カラー:ベージュ（レース:黒）好きなデザインですが、スーツ着用する機会がなくなったため、出品しますお値下げ交渉ご遠慮願います送付の際、商品に畳ジワができると思いますご了承ください。