マッキントッシュフィロソフィー　ブラウス　38

こちらでお譲りいただいたものですが、私には大きく感じるため出品いたします。とても綺麗な状態の物をお譲りいただき、当方試着のみです。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···ドット身幅…46着丈…60素人採寸のため若干の誤差があると思いますネコポス、又はゆうパケットで発送しますのでご了承ください。



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