✨超美品✨ビンテージ/オールドポロ/ショルダー

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商品詳細
カラー···ブラウン2年前にアメリカのビンテージショップにて購入いたしました。珍しい形のビンテージ品ですが、表面のゴールド部分以外の傷以外の傷は見つかりませんでした！ただ中古品ということをご理解の上購入いただけると嬉しいです。追加の写真やお値段交渉歓迎です！コメントお願いします！#ビンテージバッグ#ブランドバック#ビンテージ#サマーセール#夏コーデ
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