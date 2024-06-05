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✨超美品✨ビンテージ/オールドポロ/ショルダー
商品番号 T56006349522
商品名

✨超美品✨ビンテージ/オールドポロ/ショルダー
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,586 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン2年前にアメリカのビンテージショップにて購入いたしました。珍しい形のビンテージ品ですが、表面のゴールド部分以外の傷以外の傷は見つかりませんでした！ただ中古品ということをご理解の上購入いただけると嬉しいです。追加の写真やお値段交渉歓迎です！コメントお願いします！#ビンテージバッグ#ブランドバック#ビンテージ#サマーセール#夏コーデ
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