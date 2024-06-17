Tory Burch ショルダーバッグ イエロー パンチング レザー チェーン

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⭐️即購入大歓迎です！ToryBurchトリーバーチの2wayレザーショルダーバッグです！小物やお財布等なども入るのでシーンを問わず様々な場面でご利用頂けるかと思います。イエローのレザーとなっており、差し色としても使って頂けるので、コーディネートの幅を広げてくれ、高級感も演出してくれます。チェーンをは取り外し可能な為、取り外してクラッチバッグとしてもご利用頂けると思います！◆アイテムToryBurchトリーバーチショルダーバッグクラッチバッグポシェットイエローレザー金具チェーンパンチングフラップデカロゴ2way◆サイズタテ14cmヨコ23cmマチ5cmショルダー124cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承お願い致します。◆状態目立った傷や汚れはございません。詳細は写真にてご確認をお願い致します。気になる点はお気軽にお問い合わせ下さい！◆カラー黄色イエロー◆素材革レザー◆購入元大手ブランド買取店◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。◆その他気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。宜しくお願い致します！⭐️他にも様々な商品を出品しておりますので、是非覗いてみて下さい！⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ #Taki0220出品物一覧⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️