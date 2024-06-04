Tiffany \u0026 Co. Tスマイル ネックレス

ご覧いただきありがとうございます_φ(・_・最後まで必ずお読みください。【商品名】Tiffany\u0026Co.ティファニーTスマイル【サイズ】ラージ【色】ホワイトゴールド【付属品】箱、保存箱、巾着袋、紙袋、クロス、品質保証カード【入手経路】プレゼントでいただきました。新品未使用品です。◎購入前に必ずコメントをしてください。◎発送方法はクリックポストです。ゆうゆう、らくらくへ変更は+200円◎お値下げ不可です。◎コンビニ払い、口座振り込みは、必ずお支払い期日をお知らせ下さい。◎ご質問は、購入・評価前にお願い致します。◎簡易梱包です。リサイクル資材を使用することもあります。梱包のことでのご相談は購入前にお願いします。(資材のご指定が多い場合は金額の変更があります)



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