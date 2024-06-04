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COACH コーチ カゴバッグ トートバッグ ハンドバック フラワーコサージュ
商品番号 M36150007273
商品名

COACH コーチ カゴバッグ トートバッグ ハンドバック フラワーコサージュ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます|д・´)#ラーメンマンJrアパレル迅速な発送・対応心掛けております！！フォロワーの方は100円値引きさせて頂きます。★製品紹介★【ブランド】・COACHのトートかごバッグです。　サイズ　タテ27cm　ヨコ36.5cm　マチ13cm★連絡事項★①基本らくらくメルカリ便で発送させて頂きます。その他の配送を希望の際は、購入前にご連絡お願い致します。③基本お支払い確認後1～2日以内には発送させて頂きますが、都合により発送が遅れる際はご相談をさせて頂きます。お急ぎの方は購入前にご連絡お願い致します。③中古品になりますので細かく気にされる方は購入ご遠慮下さい。また、写真で判断やご不安な方はお気軽に質問ください。④配送中の事故・紛失に関しましては　責任取れないたい為ご了承願います。⑤こちらはAACD(日本流通自主管理協会)加盟店にて鑑定済みの正規品です。タグは写真にてご確認願います。　◎商品詳細コーチ　coach　かごバッグ　ハンドバッグ　レザーコサージュ　花　ブローチ　ティーローズ　ストローバッグ　チャーム　A4可能　ゴールド金具　型番夏サマー40
http://narcologia.ru/goods/stealth928176.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful3551.html
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