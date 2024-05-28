【新品未使用】AMERICAN HOLIC フロッキードットティアードチュニック

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フロッキードットティアードチュニック



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★完売商品★★新品未使用★AMERICANHOLICフロッキードットティアードチュニック、お色はブラックサイズはMです。大人気商品で争奪戦で購入しましたが服が増えすぎてしまい着用機会がなく、購入後クローゼット保管しておりました。とても可愛いので着用いただける方へお譲りいたします。■デザイン・オリジナルのフロッキードットプリントとレディなディテール。・大胆に切り替えて丸みを持たせたパフスリーブは、肩幅をスリムに見せてくれます。・フィッシュテールになっているので、気になる腰回りもカバー。■素材・やや透け感のある素材にドットフロッキーをプリント。・ほんのり光沢感も。■カラー甘くなりすぎないよう、シックなカラーの2色展開。サイズM身幅着丈袖丈肩幅裾幅51cm[前]67cm[後]75cm41cm30cm