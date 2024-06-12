LILY BROWN オーガンザーボリュームフレアブラウス

シアーで軽やかなオーガンジー素材を使用しました。優しい色合いのオフホワイト、女性らしさを感じさせるピンクベージュ、シックで大人っぽいブラウン、大人ガーリーなドットの4色をご用意。透け感;あり裏地;インナー付属伸縮性;なし光沢感;ややあり生地の厚さ;薄手リリーブラウンのオーガンザーボリュームフレアブラウスになります。一度着用してから着ずに保管していました。LILYBROWNオーガンザーボリュームフレアブラウスリリーブラウン



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