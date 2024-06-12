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LILY BROWN オーガンザーボリュームフレアブラウス
商品番号 N21061890146
商品名

LILY BROWN オーガンザーボリュームフレアブラウス
ブランド名 リリーブラウン
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シアーで軽やかなオーガンジー素材を使用しました。優しい色合いのオフホワイト、女性らしさを感じさせるピンクベージュ、シックで大人っぽいブラウン、大人ガーリーなドットの4色をご用意。透け感;あり裏地;インナー付属伸縮性;なし光沢感;ややあり生地の厚さ;薄手リリーブラウンのオーガンザーボリュームフレアブラウスになります。一度着用してから着ずに保管していました。LILYBROWNオーガンザーボリュームフレアブラウスリリーブラウン
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