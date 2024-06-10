〜80’s Sleeve Line V-Neck Tee ビンテージ　tシャツ

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イエロー×ブルーの配色が可愛いVネックT。袖にはブルーとホワイトのラインが入ってます。プリントはフロリダ州のペンサコーラビーチのワンポイントロゴ。染み込みプリントです◎レディースサイズのチビTです。・SIZES位着丈60cm身幅46.5cm袖丈(脇下から)12.5cm40s50s60s70s80s90s古着 古着屋 アウトドア ミリタリー ビンテージ ナイキ ラルフローレンチャンピオンディズニーusedvintagemilitaryPatagoniaColumbiaSearswoolrichllbeanEddieBauerNorthFacehuntingworkwearchampiondickies