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〜80’s Sleeve Line V-Neck Tee ビンテージ　tシャツ
商品番号 A49321725358
商品名

〜80’s Sleeve Line V-Neck Tee ビンテージ　tシャツ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イエロー×ブルーの配色が可愛いVネックT。袖にはブルーとホワイトのラインが入ってます。プリントはフロリダ州のペンサコーラビーチのワンポイントロゴ。染み込みプリントです◎レディースサイズのチビTです。・SIZES位着丈60cm身幅46.5cm袖丈(脇下から)12.5cm40s50s60s70s80s90s古着　古着屋　アウトドア　ミリタリー　ビンテージ　ナイキ　ラルフローレンチャンピオンディズニーusedvintagemilitaryPatagoniaColumbiaSearswoolrichllbeanEddieBauerNorthFacehuntingworkwearchampiondickies
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