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MEDI DOUBLE LAYERED KNIT TOP ブラック
商品番号 T14038910892
商品名

MEDI DOUBLE LAYERED KNIT TOP ブラック
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

amerivintageアメリヴィンテージmerittaralineMEDIDOUBLELAYEREDKNITTOPカラー　ブラック状態　30分程着用した後、ホームケア、自宅保管。ノースリーブは手洗い可能です。フィット感が心地よいサマーニット。ベーシックなノースリーブの上にリブタンクがレイヤードされたセットアイテムです。色違いをテレビで田中みな実さんが着用されていました。定価　16956円タンクトップ　肩幅　34cm着丈　58cmキャミソール身幅　31cm着丈42cmキャミソールの紐は調整可能です。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···袖なし季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit516786.html
http://narcologia.ru/goods/response893742.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper933809.html

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MEDI DOUBLE LAYERED KNIT TOP/トップス/レーヨン/PUP/0191140820

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