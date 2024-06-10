MEDI DOUBLE LAYERED KNIT TOP ブラック

amerivintageアメリヴィンテージmerittaralineMEDIDOUBLELAYEREDKNITTOPカラー ブラック状態 30分程着用した後、ホームケア、自宅保管。ノースリーブは手洗い可能です。フィット感が心地よいサマーニット。ベーシックなノースリーブの上にリブタンクがレイヤードされたセットアイテムです。色違いをテレビで田中みな実さんが着用されていました。定価 16956円タンクトップ 肩幅 34cm着丈 58cmキャミソール身幅 31cm着丈42cmキャミソールの紐は調整可能です。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···袖なし季節感···春、夏



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