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【未開封】マーベルレジェンド　ヴィンテージシリーズ　4体セット
商品番号 Q69371934826
商品名

【未開封】マーベルレジェンド　ヴィンテージシリーズ　4体セット
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンド　ヴィンテージシリーズ　レトロシリーズキャプテンアメリカ　アイアンマン　ブラックウィドウ　ウルヴァリンMarvelLegendsVintageSeries4体セットでの出品です。すべて未開封品です。購入後暗所にて保管していました。個人保管なので箱にはスレや傷があります。完美品をお求めの方はご購入はお控え下さい。また、アメトイなので塗りムラや作りが大味な部分があるかと思います。その点をご理解の上ご購入下さい。他商品とまとめて購入の場合は送料分を多少値引きます。
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