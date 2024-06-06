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- 【未開封】マーベルレジェンド ヴィンテージシリーズ 4体セット
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商品詳細
マーベルレジェンド ヴィンテージシリーズ レトロシリーズキャプテンアメリカ アイアンマン ブラックウィドウ ウルヴァリンMarvelLegendsVintageSeries4体セットでの出品です。すべて未開封品です。購入後暗所にて保管していました。個人保管なので箱にはスレや傷があります。完美品をお求めの方はご購入はお控え下さい。また、アメトイなので塗りムラや作りが大味な部分があるかと思います。その点をご理解の上ご購入下さい。他商品とまとめて購入の場合は送料分を多少値引きます。
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