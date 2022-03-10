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SHIPコットンノースリーブシアーブラウス黒 ゆったり シップス
商品番号 Q85118726676
商品名

SHIPコットンノースリーブシアーブラウス黒 ゆったり シップス
ブランド名 シップス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋SHIPのコットンノースリーブシアーブラウスです。色は黒、着用は8回程でホームクリーニング済です。目立った汚れや傷はありませんが素人検品になりますのでご理解いただける方のみよろしくお願いします。
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