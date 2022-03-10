SHIPコットンノースリーブシアーブラウス黒 ゆったり シップス

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素材···コットンカラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋SHIPのコットンノースリーブシアーブラウスです。色は黒、着用は8回程でホームクリーニング済です。目立った汚れや傷はありませんが素人検品になりますのでご理解いただける方のみよろしくお願いします。