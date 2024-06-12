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商品詳細
新品。タグ・スペアボタン付き（値札は無し）。定価¥17,000+税でした。カラーはネイビー。胸元がしずく型に開いています。ナラカミーチェらしいハンサムなデザインのシャツです。サイズ0：身幅（1番細い所で）34cm、着丈60cmブラウス 紺 イタリア製フランクアンドアイリーン、スティーブンアラン、アンタイトル、スローブイエナ、23区、ビッキー、自由区、ドレステリア、ナチュラルビューティーベーシック、鎌倉シャツ、マディソンブルー、ミラオーウェン、ティッカ、インディビジュアライズドシャツ、マイカ＆ディール、ノーブル、アルアバイル、ルーニィ、グリーンレーベルリラクシング、ラグナムーン、バーニーズニューヨーク、カルバンクライン、アキコオガワ、ラルフローレン、アメリヴィンテージ、ミッシェルクラン、ビューティーアンドユースユナイテッドアローズ、グリード、ダブルスタンダードクロージング、ナノユニバース、イエナ、フレイアイディー、イネド、ユナイテッドアローズ、プラージュ、アダムエロペなどお好きな方にも
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