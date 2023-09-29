※出品8/31迄※【即購入可】hyke トップス　白

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◾️内容ハイク トップス 白無地全体的に丸みのあるデザインになってます。出品は一旦8月いっぱいまでとします。それ以降の対応は未定です。値引きは可能な範囲内で対応しますがお断りする場合もあります。◾️長さ着丈 約44cm身丈 約51cm肩幅 約53cm袖丈 約16cm◾️状態1回だけ着用しました。サイズは1と書いてあります。身長160cmで普段Mをきている自分にはちょうどいいサイズだったので普段Mサイズを着られている方はサイズに問題ないかなと思います。目立ったほつれや傷、汚れはありません。アイロンとコロコロを梱包前に行います。◾️梱包opp→封筒か紙袋◾️発送ネコポスカラー···ホワイト